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В Израиле сообщили о подготовке к новому этапу войны

Министр обороны Галант заявил, что Израиль проведет в Газе смертельную атаку

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комбинированный удар. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на главу израильского министерства обороны Йоав Галант.

«Мы тщательно готовимся к следующему этапу, это будет смертоносная и комбинированная атака — в воздухе, на море и на суше», — сказал он.

До этого пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявлял о неизбежности наземной операции израильских войск в секторе Газа, если ХАМАС не освободят всех заложников и не сдадут свое оружие.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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