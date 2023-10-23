В МИД считают, что мира заслуживает не только Израиль, но и Палестина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израилю и Палестине одинаково нужен мир, сообщает РИА Новости.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на стремление России обеспечить безопасность еврейскому государству.

«Мы понимаем, что ей [Израилю — «Газета.Ru»] нужен мир. Но мир также нужен ее соседям. Это включает в себя и Сирию, и Ливан, и палестинцев», — заявил Лавров по итогам заседания формата «3+3» по Южному Кавказу.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва готова содействовать урегулированию палестино-израильского конфликта, так как Россия находится в нормальных отношениях со всеми сторонами конфликта.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия осуждает действия ХАМАС по отношению к Израилю, которые он совершил 7 октября.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.