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Washington Post узнала об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост

WP: атаковавшие Крымский мост украинские дроны были подготовлены ЦРУ

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РИА Новости

Украинские дроны, атаковавшие Крымский мост, были созданы при участии Центрального разведывательного управления США, сообщает газета Washington Post.

«СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя [после первого удара в 2022 году — «Газета.Ru»], используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб», — сообщил источник издания.

При этом украинские силовики всегда предупреждали агентов ЦРУ, которые размещены в Киеве, о готовящихся ударах. Агенты американской разведки высказывали опасения перед атаками украинских силовиков насчет возможного ответа России, в том числе — перед терактом на Крымском мосту с использованием грузовика.

При этом, по утверждению источников, каждая крупная операция спецслужб Украины проходит только при одобрении президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате атаки один из пролетов моста практически полностью обрушился.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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