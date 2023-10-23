Washington Post узнала об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост

Украинские дроны, атаковавшие Крымский мост, были созданы при участии Центрального разведывательного управления США, сообщает газета Washington Post.

«СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя [после первого удара в 2022 году — «Газета.Ru»], используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб», — сообщил источник издания.

При этом украинские силовики всегда предупреждали агентов ЦРУ, которые размещены в Киеве, о готовящихся ударах. Агенты американской разведки высказывали опасения перед атаками украинских силовиков насчет возможного ответа России, в том числе — перед терактом на Крымском мосту с использованием грузовика.

При этом, по утверждению источников, каждая крупная операция спецслужб Украины проходит только при одобрении президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате атаки один из пролетов моста практически полностью обрушился.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.