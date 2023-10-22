В Минобороны рассказали о достижениях систем ПВО в зоне спецоперации

В российском Министерстве обороны заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах населенных пунктов Лозовое, Горняк в ДНР, Кузьмино в ЛНР, а также Новофедоровка, Очеретоватое, Жовтневое, Копани в Запорожской области и Рыбальче и Саги в Херсонской области.

«Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», — добавили в военном ведомстве.

21 октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), попытался атаковать российские объекты на территории Воронежской области.

Днем 21 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства защиты нейтрализовали в небе воздушную цель.

Позже глава области сообщил о повторной активации системы ПВО. Как отметил Голубев, в этот раз средства защиты отработали по целям за пределами региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.