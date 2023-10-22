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Украинский пленный сообщил о дезертирстве в рядах ВСУ

Пленный боец ВСУ заявил о многочисленных случаях дезертирства

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Libkos/AP

Попавший в плен украинский военный Александр Лыска заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины не единичны случаи дезертирства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что один из военных уехал домой, чтобы проститься с бабушкой.

«Мы его отпустили, он уехал — и с концами», — обратил внимание собеседник агентства.

По словам Лыска, подобные ситуации были и у других ребят.

Как пояснил пленный боец ВСУ, он попал в плен ВС РФ в зоне боевых действий на Запорожском направлении.

Он добавил, что российские военнослужащие нормально с ним обращаются, обеспечивая едой и водой.

До этого танкист ВСУ назвал плен единственным способом выжить на Запорожском направлении. Об этом рассказал пленный украинский танкист Игорь Галинка. Мужчина служил в 14-й механизированной бригаде украинской армии.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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