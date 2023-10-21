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Израильский силовик назвал число эвакуированных больниц в секторе Газа

Служба безопасности Израиля: четыре больницы в Газе отказываются эвакуироваться

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Mohammed Salem/Reuters

Представитель израильской службы безопасности сообщил, что несколько больниц в северной части сектора Газа до сих пор не эвакуированы, несмотря на призыв Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передвигаться на юг. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, на севере палестинского анклава находятся 20 больниц, шесть из них уже освобождены, в 10 пока остаются люди, в четырех больницах вовсе заявили о нежелании эвакуироваться.

Собеседник издания отметил, что в некоторых больницах остаются тяжелораненые и больные пациенты, их трудно перевозить. В настоящее время военные ведут переговоры почти со всеми руководителями медучреждений и призывают их эвакуироваться.

Чиновник также обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в использовании ряда больниц в качестве убежищ. По его словам, боевики понимают, что израильская армия не захочет атаковать медучреждения, поэтому они и прячутся в них.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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