Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что силы РФ за сутки уничтожили три танка ВСУ в районе Работина в Запорожской области, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ также проявляют активность в районе села Вербовое и села Копани.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю ВС РФ отбили 18 атак 63-й и 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, возвратные и безвозвратные потери украинской стороны составили 940 человек. Кроме того, были уничтожены два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 5 орудий.

Также сообщается, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении.

По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.