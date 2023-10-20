Российские войска за неделю сбили 314 дронов ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские военные за неделю уничтожили 314 дронов Вооруженных силу Украины (ВСУ).

Согласно сообщению оборонного ведомства, в течение недели также были перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

18 октября МО РФ сообщало, что российские военные с начала специальной военной операции смогли уничтожить более восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 дронов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.