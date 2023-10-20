Административные здания повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Административные здания повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Административные здания в Херсоне и Бериславе, по его словам, повреждены в результаты взрывов.

В ночь на 20 октября украинские СМИ сообщали, что в подконтрольном Киеву Херсоне четвертый раз за день произошли взрывы.

О взрывах в Херсоне также сообщалось утром 19 октября.

18 октября глава Алешкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко рассказал подробности обстрела ВСУ больницы в Херсонской области. По его словам, обстрел здания амбулатории в Новой Маячке велся из HIMARS, а на районную больницу в Алешках были сброшены взрывные устройства с беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.