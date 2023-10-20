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Путин провел встречу с генконструктором «Авиадвигателя»

В Перми Путин встретился с генконструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Иноземцевым

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Перми состоялась встреча президента Владимира Путина с управляющим директором и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи Иноземцев рассказал президенту о продвижении серийного производства двигателя ПД-14 для самолета МС-21. По его словам, на «ОДК-Пермские моторы» уже изготовлено восемь таких двигателей. Он также поделился планами компании на будущий год: 12 двигателей, а затем 24, с возможностью дальнейшего увеличения производства.

Генконструктор отметил, что работы идут настолько интенсивно, что это вызывает восторг и осторожность одновременно. По его данным, уже сейчас три воздушных судна МС-21 оснащены серийными двигателями ПД-14.

При этом в начале декабря 2022 года у «ОДК-Пермские моторы» был другой график производства двигателя ПД-14, напомнило издание «Коммерсантъ». Согласно планам прошлого года, к 2024 году предполагалось изготовить 14 единиц, а к 2025 году уже 34 двигателя ПД-14.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял на заседании кабмина, что правительство 31 августа рассмотрит пакет мер помощи авиаотрасли страны для расширения производства самолетов МС-21.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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