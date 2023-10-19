Глава МО Израиля взял на себя ответственность за вторжение ХАМАС в страну

Глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что берет на себя ответственность за нападение палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Его слова приводит газета The Times of Israel.

«Я был ответственен за это в течение последних двух недель, даже в сложных инцидентах», — отметил он.

Министр пообещал, что сделает все для того, чтобы привести страну к победе в палестино-израильском конфликте.

«Мы будем точными и смертоносными и будем продолжать, пока не завершим миссию», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Израиль обвинил ХАМАС в подготовке сфабрикованного видео удара по больнице в Газе.