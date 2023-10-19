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Военный эксперт объяснил, представляют ли опасность для РФ ракеты ATACMS

Военный эксперт Бижев: российские войска будут перехватывать ракеты ATACMS

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Mike Mareen/Shutterstock

У Вооруженных сил России есть возможность успешно перехватывать американские ракеты ATACMS, которые недавно получил Киев. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он обратил внимание, что данные боеприпасы не являются новой разработкой.

«Они передали старые ракеты. Но, значит, в борьбе с ними проблем никаких не будет. <...> Существующие зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны Российской Федерации по своим боевым и огневым возможностям вполне могут перехватывать такие ракеты, как ATACMS, вполне успешно», — сказал Бижев.

Он подчеркнул, что ракеты ATACMS, которые впервые применил Киев, не изменят ситуацию на поле боя.

Накануне Белый дом подтвердил передачу Украине тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 км, поставок которых Киев добивался почти год. ВСУ уже использовали новое оружие для удара по аэродрому Бердянска, по заявлению российских чиновников, на месте атаки нашли кассетные суббоеприпасы M74.

ATACMS была принята на вооружение американской армии в 1991 году, в настоящее время существует несколько разновидностей ракет этого типа. Версия Block 1 оснащена кассетной боевой частью из 950 элементов, дальность стрельбы такой ракетой составляет до 165 км.

Block 1A имеет меньшее количество поражающих элементов – 275, но большую дальность — до 300 км. Она также оснащена GPS-приемником, который позволяет сократить вероятное отклонение от цели до пары десятков метров.

Ранее в МИД РФ напомнили Западу о том, что происходит с поставляемым Киеву оружием.

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