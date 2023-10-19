Бывший разведчик ВС США заявил об отсутствии прогресса наступления Украины

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления не смогли взять под контрольных никаких постоянных позиций. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«В контексте сложившейся боевой ситуации прогресса нет — ноль. За весь период хваленого украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций», — считает Шаффер.

По его словам, теперь у них ничего не осталось и российские войска начали «небольшую» наступательную операцию. Он также заявил, что на определенных позициях войска РФ вернули себе инициативу.

Военный эксперт считает, что российское руководство знает, что США не смогут удовлетворить все потребности Украины, чтобы продолжить наступление.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении не приносит Украине результаты, только потери.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.