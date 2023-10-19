Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава полиции Израиля пообещал помочь отправить в Газу поддерживающих ХАМАС

Глава полиции Израиля Шабтай пообещал автобус до Газы сторонникам ХАМАС

close
100%
Corinna Kern/Reuters

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай пообещал помочь добраться на автобусе до сектора Газа тем израильтянам, которые поддерживают радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Всех, кто хочет отождествить себя с Газой, я только приветствую — я посажу их на автобусы и помогу им добраться туда», — заявил он.

Шабтай добавил, что полиция не будет проявлять какой-либо терпимости к демонстрациям сторонников ХАМАС на израильской территории или случаям подстрекательства, не будут выдаваться разрешения на подобные протесты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий