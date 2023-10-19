Глава полиции Израиля пообещал помочь отправить в Газу поддерживающих ХАМАС

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай пообещал помочь добраться на автобусе до сектора Газа тем израильтянам, которые поддерживают радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Всех, кто хочет отождествить себя с Газой, я только приветствую — я посажу их на автобусы и помогу им добраться туда», — заявил он.

Шабтай добавил, что полиция не будет проявлять какой-либо терпимости к демонстрациям сторонников ХАМАС на израильской территории или случаям подстрекательства, не будут выдаваться разрешения на подобные протесты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.