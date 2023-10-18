Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил об обновлении руководящего состава Минобороны страны. Таким образом он подвел итоги совещания с участием нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Обращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, Умеров во время совещания представил свою команду и программу.

«Состав министерства обновлен», — сказал Зеленский.

Он также указал, что «уже есть первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные». Как отметил украинский лидер, Минобороны следует уменьшать бюрократию, упрощать процедуры и «высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной». Также он пообещал усилить цифровизацию, улучшить снабжение войск, наладить обратную связь с военнослужащими.

Ранее Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

До этого стало известно, что Зеленский представил правительству Украины нового министра обороны страны Рустема Умерова.

3 сентября Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.