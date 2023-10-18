Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава Минобороны

Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава Минобороны Украины

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил об обновлении руководящего состава Минобороны страны. Таким образом он подвел итоги совещания с участием нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Обращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, Умеров во время совещания представил свою команду и программу.

«Состав министерства обновлен», — сказал Зеленский.

Он также указал, что «уже есть первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные». Как отметил украинский лидер, Минобороны следует уменьшать бюрократию, упрощать процедуры и «высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной». Также он пообещал усилить цифровизацию, улучшить снабжение войск, наладить обратную связь с военнослужащими.

Ранее Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

До этого стало известно, что Зеленский представил правительству Украины нового министра обороны страны Рустема Умерова.

3 сентября Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий