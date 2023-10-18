Военный эксперт оценил, перекроет ли патрулирование Черного моря все южные рубежи России

Патрулирование нейтральных вод Черного моря российскими истребителями МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал» сможет полностью перекрыть южные рубежи России. Об этом kp.ru рассказал майор запаса Военно-воздушных сил Виталий Соколовский.

«Дальность таких ракет как «Кинжал» уверенно перекрывает, с условием их пусков с наших МиГ-31 которые будут находиться в акватории несколько западнее Крыма, всю Восточную часть Средиземного моря. На юге все, что южнее Греции, на севере — это Польша и Восток Германии», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что подвески российских самолетов стараются делать универсальными, поэтому они предназначены почти под любые ракеты.

«Уже при разработке новых самолетов учитывается возможность подвески для них новых ракет. И если вдруг кто-то рискнет ударить по нам — немедленно будет ответный удар», — заключил Соколовский.

18 октября президент России Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам России начать постоянно патрулировать небо над Черным морем. Он добавил, что воздушное пространство будут облетать самолеты МиГ-31, снабженные ракетным комплексом «Кинжал», дальность которого свыше 1 тыс. километров со скоростью девять Махов.

Ранее военный эксперт ответил, чем полезно патрулирование Черного моря МиГ-31 с «Кинжалами».