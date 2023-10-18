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Россия укрепляет западные рубежи в ответ на действия стран НАТО

Шойгу заявил об укреплении западных рубежей РФ из-за поставок Украине F-16

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи страны в ответ на действия стран НАТО, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как подчеркнул Шойгу, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства ПВО, высокоточные ракеты, и обсуждается вопрос передачи тактических истребителей F-16 в следующем году.

«В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал министр.

Он добавил, что механизм совместного военного планирования России и Белоруссии обеспечивает эффективное функционирование региональной группировки войск и региональной системы ПВО.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что ракеты ATACMS, которые ВСУ начали применять в Запорожской области, не смогут кардинально изменить ситуацию.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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