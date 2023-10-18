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В США оценили перспективы Зеленского

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленский погибнет или сбежит с Украины

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Rich Schultz/AP

Украинский глава государства Владимир Зеленский, возможно, не выживет на территории страны, либо сбежит, считает бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», — добавил американский эксперт.

Как добавил Риттер, Киев в настоящий момент сталкивается с поражением в конфликте, так как российские военные контролируют поле боя на Украине.

«Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет», — заключил экс-разведчик США.

До этого Риттер заявил, что правительство Зеленского не переживет специальной военной операции. Риттер также отметил, что украинские власти «не хотят менять курс и будут дальше продолжать восхвалять и поощрять нацизм». Именно поэтому Зеленский принял участие в чествовании эсэсовца в парламенте Канады, уверен собеседник канала.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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