Еврейскую школу в Риме эвакуируют после сообщений об угрозе взрыва

Еврейская общинная школа в Риме эвакуируется в качестве меры предосторожности после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщило местно информагентство RomaToday,

По данным журналистов, в службу 112 поступил звонок от анонима, который заявил, что в школе заложена бомба. Как пояснили корреспонденту, учреждение расположено в самом сердце еврейского гетто Рима.

После тревожного звонка полиция эвакуировала учащихся и педагогический состав в безопасное место. Силовики обыскивают территорию.

Однако издание La Rebublica пояснило, что сигнал о бомбе был ложным, а эвакуация школы ранее была согласована.

В ряде европейских городов прошли акции в поддержку Палестины. Среди участников было много представителей палестинских общин в Европе. В Лондоне, Берлине и Будапеште акции не были разрешены властями. В Париже официально запретили проводить пропалестинские акции.

Ранее армия обороны Израиля призвала жителей Газы к эвакуации.