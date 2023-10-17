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ВСУ обстреляли из танка село в Брянской области

Shot: ВСУ обстреляли из танка село Гудовка Брянской области

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку с помощью танка, совершив обстрел села Гудовка в Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Сегодня около 13:00 из танка обстреляли село Гудовка Погарского района. Всего прилетело три снаряда калибра 125 мм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская армия за 13 октября обстреляла регион около 120 раз. Он отмечал, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов.

2 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины вели обстрел Брянской области со стороны Украины на протяжении получаса. Уточнялось, что под обстрел попало село Случевск Погарского района, находящееся в 1,1 км от украинской границы.

В конце сентября Гладков говорил, что украинские военные обстреляли город Шебекино из танка. По его словам, в Шебекинском округе по городу выпущено три минометных и шесть танковых снарядов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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