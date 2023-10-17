В российские школы и колледжи собрались поставить учебные дроны

Министерство просвещения Российской Федерации запланировало поставить учебные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) почти в 2,5 тыс. школ и 190 колледжей в 2024–2026 годах. Об этом пишет ТАСС.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил ввести в школьную программу новые предметы, связанные со сферой конструирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Свое предложение глава АИДТ объяснил тем, что в России заметно вырос спрос на специалистов, работающих с беспилотниками.

Ветров заверил, что детям важно изучать как создание и разработку, так и управление беспилотниками. Делать это учащиеся могли бы, по его мнению, на специальных уроках, внеклассных занятиях или в кружках. В качестве примера он привел советские кружки в аэроклубах при школах и училищах, где занимались будущие авиаконструкторы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России до 2030 года необходимо подготовить 1 млн специалистов отрасли беспилотных систем.

Ранее Путин сообщил о росте в России рынка продукции с искусственным интеллектом.