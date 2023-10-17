В Брянской области у железной дороги обнаружили беспилотник ВСУ

Разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины обнаружен возле железной дороги в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Жители одной из деревень Карачевского района обнаружили в лесу БПЛА-разведчик самолетного типа с видеокамерой на борту. Он упал недалеко от станции Московской железной дороги, примерно в 115 километрах от границы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что беспилотник был без взрывчатки. Специалисты забрали аппарат и увезли его на экспертизу.

13 октября Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Отмечается, что системы противовоздушной обороны оба украинских беспилотника были перехвачены над Белгородской и Брянской областями.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил о пресечении атаки украинского беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работали на месте.

12 октября в Минобороны Российской Федерации заявляли, что средства российской противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Украины над Брянской и Белгородской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.