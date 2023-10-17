Посол России в Израиле сообщил о бегстве русских евреев от мобилизации

Русские евреи, у которых двойное гражданство, просятся в Россию. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов во время брифинга, пишет «Лента.ру».

Такое рвение посол объяснил тем, что люди не хотят подпадать под мобилизацию в Израиле. При этом Викторов отметил, что не хотел бы комментировать такие обращения, потому что это может отразиться на обороноспособности страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее МИД Ирана допустил разрастание конфликта при продолжении ударов Израиля по Газе.