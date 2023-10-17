Российские военные рассказали об отражении семи атак ВСУ на одном из направлений

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак украинских военных, потери ВСУ превысили 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

Известно, что атаки отражены в районах населенных пунктов Ивановка, Тимковка Харьковской области и Надия Луганской народной республики.

Как добавили в Минобороны РФ, потери ВСУ оставили до 270 военнослужащих на данном направлении.

Также Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении танк, 10 боевых бронированных машин и три пикапа.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства», — отметили в МО.

Кроме того, в зоне боевых действий уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

До этого в ДНР оценили шансы украинских военных прорвать оборону ВС России.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.