Полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что власть президента Владимира Зеленского падет после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом офицер рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

Райснер, ссылаясь на выступление российского президента Владимира Путина в Сочи, отметил, что намерения и планы Москвы в отношении Украины остались неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы нанести поражение украинской армии.

Австрийский военный выразил мнение, что после победы российских войск на поле боя произойдет крушение режима Зеленского.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому как можно скорее покинуть страну, так как вскоре его могут ожидать большие проблемы. По мнению журналиста, главе Украины придется иметь дело с серьезными неприятностями, потому что его обвинят во всех провалах.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему необходимо задуматься о своей безопасности.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».