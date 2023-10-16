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В ХАМАС сообщили условия обмена заложников

В ХАМАС заявили о намерениях обменять заложников на шесть тысяч палестинцев

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Majdi Fathi/Global Look Press

Представитель ХАМАС Халед Машаль заявил о готовности обменять заложников на шесть тысяч палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Araby, передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что в палестинском плену находятся высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ из дивизии «Газа».

«Среди пленных сионистских (имеются в виду израильские. — «Газета.Ru») солдат из дивизии «Газа» есть несколько высокопоставленных офицеров», — сказал Машаль.

Также он заявил, что радикальное движение ХАМАС намерено обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тыс. палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах

16 октября представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что военные израильской армии ищут информацию о похищенных по обе стороны границы с сектором Газа.

Накануне сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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