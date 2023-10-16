В ХАМАС утверждают, что нанесли удары по Тель-Авиву

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что удары нанесены «в ответ на удары противника по гражданскому населению».

До этого боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз Эд-Дина Аль-Кассама» заявило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.