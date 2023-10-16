В Израиле сообщили, что победа над ХАМАС займет время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над силами ХАМАС в секторе Газа «займет время». Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть много вопросов о трагедии, которая произошла десять дней назад. Причины произошедшей катастрофы будут расследованы, но сейчас настало время единения, и мы уже начали извлекать уроки», — сказал Нетаньяху.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его право на оборону, но при этом работают над тем, чтобы жители сектора Газа могли получить необходимую помощь, в том числе воду и медикаменты. Он отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его обороне. По словам Блинкена, Белый дом также активно работает над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности и получить поддержку. Он подчеркнул, что палестинцам необходимы продукты, вода и медикаменты.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.