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ВС РФ отбили на Донецком направлении 10 атак ВСУ

МО России: украинские военные потеряли до 460 бойцов на Донецком направлении

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Пресс-служба Минобороны РФ

Группировка Вооруженных сил России «Юг» на Донецком направлении смогла отразить 10 атак украинских бойцов, общие потери ВСУ превысили за сутки 460 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой народной республики», — уточнили в МО России.

Штурмовая авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Как добавили в Минобороны страны, украинские бойцы также потеряли три танка, две боевые бронированные машины и 12 машин.

Также были поражены две артиллерийские системы М777 производства Соединенных Штатов и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

До этого РИА Новости сообщило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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