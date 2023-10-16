ВС РФ отбили на Донецком направлении 10 атак ВСУ

Группировка Вооруженных сил России «Юг» на Донецком направлении смогла отразить 10 атак украинских бойцов, общие потери ВСУ превысили за сутки 460 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой народной республики», — уточнили в МО России.

Штурмовая авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Как добавили в Минобороны страны, украинские бойцы также потеряли три танка, две боевые бронированные машины и 12 машин.

Также были поражены две артиллерийские системы М777 производства Соединенных Штатов и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

До этого РИА Новости сообщило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.