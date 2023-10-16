Военный эксперт объяснил, зачем Израиль атаковал аэропорт Алеппо

Очевидно, что удар по аэропорту Алеппо был исключительно демонстрацией силы, чтобы напугать мирных граждан. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военнослужащий Дмитрий Джиникашвили.

Он отметил, что поселок Найраб, находящийся близ Алеппо, является пристанищем для палестинских беженцев. На въезде в населенный пункт, по его словам, установлен монумент с картой Палестины и портретом бывшего председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата.

»Израиль не первый раз бьет по Сирии в контексте удара по иранским силам. И всегда под ударом было два аэропорта — база Т-4 близ Пальмиры и аэропорт Дамаска. Причины? Т-4 близка к зоне интересов американской группировки — в районе Дейр-эз-Зора. Дамаск — близость к Бейруту, от которого она в 80 километрах. Соответственно, там есть короткое плечо доставки грузов «Хезболле», — рассказал Джиникашвили.

15 октября в минобороны Сирии заявили, что Израиль нанес авиаудары по аэропорту Алеппо. В ведомстве отметили, что воздушная гавань выведена из строя.

Атака аэропорта Алеппо со стороны Израиля производилась также 12 октября. Удар был нанесен и по воздушной гавани Дамаска. Работа обоих объектов была парализована.

Ранее эксперт рассказал о перспективе вступления Сирии в войну против Израиля.