Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что к вооруженному конфликту на Украине привели действия США, которые стремились затащить Киев в НАТО.

Он напомнил содержание декларации о независимости Украины, в которой однозначно был указан нейтральный статус Киева. При этом фактически боевые действия начались на Украине после государственного переворота в 2014 году, и первая эскалация произошла после того, как Киев отказался исполнять Минские договоренности. После чего Соединенные Штаты стали активно интегрировать Украину в Североатлантический альянс.

«Зачем? До сих пор никому не понятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — заявил Путин.

Российский лидер также указал на неспособность Вашингтона и Брюсселя следовать заключенным ранее договоренностям — по мнению Путина, очень сложно взаимодействовать и вести диалог с такими людьми. Проблемы США и НАТО в соблюдении договоренностей, по мнению Путина, лежат в колониальном наследии западных стран.

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