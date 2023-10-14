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В секторе Газа возросло число погибших палестинцев

Минздрав Палестины: при атаке Израиля на сектор Газа погибли 1,9 тысячи человек

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Fatima Shbair/AP

В результате атак Израиля по сектору Газа погибли 1,9 тысячи палестинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины сообщило в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным министерства, среди погибших 614 детей.

«Число погибших от израильской агрессии ... возросло до 1,9 тысячи человек, из них 614 детей и 370 женщин, ранены 7696 человек», — говорится в сообщении палестинского минздрава.

В ведомстве также неоднократно говорили, что система здравоохранения в секторе Газа в условиях блокады и постоянных бомбардировок находится на грани коллапса.

До этого агентство Bloomberg писало, что Вашингтон обеспокоен отсутствием у Израиля планов о дальнейшей судьбе сектора Газа после завершения наземной операции, начало которой анонсировали на ближайшее время. Сообщается, что Белый дом оказывает давление на израильскую сторону, «побуждая думать не только о ближайшей цели» — уничтожении ХАМАС.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена требованием Израиля эвакуировать палестинцев на юг сектора Газа в течение суток.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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