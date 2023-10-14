Американская газета назвала оружие РФ, которое доставляет больше всего проблем ВСУ

Солдаты украинской армии жалуются на дроны и управляемые авиабомбы, которые все более широко использует российская сторона, пишет американское издание Wall Street Journal.

«Солдаты (ВСУ. — «Газета.Ru») сказали, что особой проблемой оказались воздушные дроны», — говорится в публикации.

В материале также говорится, что Россия применяет авиабомбы с модулем планирования и коррекции для ударов как по линии фронта, так и по скоплениям ВСУ в тылу.

Авторы пишут, что дроны обеспечивают внезапность российским атакам на бронетехнику, укрепления и пехоту.

В марте сообщалось, что в рамках специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России начали применять новые мощнейшие полуторатонные бомбы УПАБ-1500Б.

Позже украинский военный аналитик Александр Коваленко высказал мнение, что планирующие бомбы, которые используют Вооруженные силы России, представляют серьезную угрозу для Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.