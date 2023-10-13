Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Небензя об обвинениях Киева в передаче оружия ХАМАС: на воре и шапка горит

Небензя ответил на обвинения Украины, что РФ якобы передавала оружие ХАМАС

close
100%
РИА «Новости»

Заявления украинских властей о том, что Россия якобы передавала оружие палестинскому движению ХАМАС, — это подтверждение старой поговорки «на воре и шапка горит», поскольку оружие на Ближний Восток идет по коррупционным схемам именно с территории Украины. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании по западным поставкам оружия Киеву, пишет ТАСС.

По словам постпреда РФ, показательно недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что переданное Западом на Украину оружие появилось у границ Израиля еще этим летом.

«Сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник [9 октября] в этом зале, по сути, подтвердил представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию, но на воре, как известно, и шапка горит», — заявил Небензя.

До этого президент России Владимир Путин заявил о вероятности того, что оружие с Украины попало на Ближний Восток через черный рынок. Он отметил, что в мире есть много желающих купить оружие, «а на Украине много желающих продать».

7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю и объявил о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС была названа «Железные мечи».

Ранее в Кремле сделали заявление по поводу пленных в зоне конфликта в Израиле россиян.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий