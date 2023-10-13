Небензя об обвинениях Киева в передаче оружия ХАМАС: на воре и шапка горит

Заявления украинских властей о том, что Россия якобы передавала оружие палестинскому движению ХАМАС, — это подтверждение старой поговорки «на воре и шапка горит», поскольку оружие на Ближний Восток идет по коррупционным схемам именно с территории Украины. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании по западным поставкам оружия Киеву, пишет ТАСС.

По словам постпреда РФ, показательно недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что переданное Западом на Украину оружие появилось у границ Израиля еще этим летом.

«Сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник [9 октября] в этом зале, по сути, подтвердил представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию, но на воре, как известно, и шапка горит», — заявил Небензя.

До этого президент России Владимир Путин заявил о вероятности того, что оружие с Украины попало на Ближний Восток через черный рынок. Он отметил, что в мире есть много желающих купить оружие, «а на Украине много желающих продать».

7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю и объявил о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС была названа «Железные мечи».

Ранее в Кремле сделали заявление по поводу пленных в зоне конфликта в Израиле россиян.