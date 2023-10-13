В Израиле сообщили об обстреле территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о взрыве в кибуце Ханита на границе с Ливаном. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В настоящее время армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем по территории Ливана», — говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.

Позднее стало известно, что с территории Ливана был открыт ответный огонь, после чего ЦАХАЛ подключил к обстрелу танки.

До этого около ливанского Дахира на границе с Израилем прозвучали три взрыва.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.