ХАМАС заявил о ракетном ударе по городу на юге Израиля

Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом пишет ТАСС.

До этого в южных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

Позже «Бригады Аль-Кассама», боевое крыло ХАМАС, нанесли удар по городу Сдерот 50 ракетами. Также «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщили, что выпустили 150 ракет по израильскому городу Ашкелон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа не эвакуироваться после просьбы Израиля.