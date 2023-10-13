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Кедми раскритиковал действия армии Израиля после нападения ХАМАС

Политолог Кедми указал на провал армии Израиля после нападения ХАМАС

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Россия-1

Политолог Яков Кедми в эфире Tsargrad.tv подверг критике действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападения ХАМАС. Он напомнил, что в 1973 году Израиль воевал против двух сильных армий на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, в минувшие выходные ЦАХАЛ разгромила группа легко вооруженных бойцов, обрушив весь южный фронт.

«Все, что должно было работать, не работало: ни система предупреждения, ни система связи, ни заграждения, которые стоили миллиарды, — они оказались абсолютно бесполезными, не остановили ни одного джипа, я не говорю о другом», — возмутился политолог.

Он указал, что на участке в 64 километра было 85 точек прорыва, и никто не смог помешать ХАМАС. В результате, по его словам, были захвачены все поселения на глубине 4-5 километров.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что Британия направит корабли и вертолеты для поддержки Израиля.

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