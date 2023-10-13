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В ХАМАС раскрыли, как долго готовили атаку на Израиль

Haaretz: в ХАМАС заявили, что готовили атаку на Израиль с 2022 года

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Ronen Zvulun/Reuters

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейд сообщил, что движение начало подготовку к полномасштабной атаке на Израиль еще в 2022 году. Об этом сообщает газета Haaretz.

По словам Обейда, за прошедшее время ХАМАС сумел тайно подготовить 4,5 тысячи бойцов и вывести из строя камеры израильских военных около Газы. Также были предприняты действия в киберпространстве.

Представитель движения отметил, что они готовы к любому развитию событий, включая наземную операцию со стороны Израиля.

Ранее член политического бюро ХАМАС Махмуд Мердави заявил, что атака на Израиль является ответом на готовящуюся операцию по уничтожению лидеров движения. Он также подчеркнул, что операции будут продолжаться до достижения прав палестинцев под международными гарантиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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