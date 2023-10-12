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В ЛНР построили первый полигон для военнослужащих ВС РФ

В ЛНР построили первый полигон для подготовки российских военнослужащих

Министерство обороны России сообщило о завершении строительства первого полигона для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на территории Луганской народной республики (ЛНР). Полигон был построен специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России и оснащен современным оборудованием и тренажерами. Об этом информирует ТАСС.

На полигоне создано учебное тактическое поле, предназначенное для практической отработки боевых действий в городских условиях с различной плотностью застройки. Также здесь расположено крупнейшее в ВС РФ войсковое стрельбище, позволяющее проводить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатометов с участием трех мотострелковых батальонов. Полигон также включает современные танкодром и автодром.

Этот учебный объект стал первым из семи, которые планируется построить на территориях ЛНР и ДНР. Остальные шесть полигонов находятся в стадии строительства и будут завершены до конца текущего года. Инспекцию объекта провел генерал-полковник Иван Бувальцев, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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