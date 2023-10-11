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В ХАМАС сообщили, что наносят удары по городу Ашкелон

В ХАМАС сообщили, что наносят удары по городу Ашкелон на юге Израиля

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Ismail Zaydah/Reuters

Боевое крыло ХАМАС сообщило, что наносит удары по городу Ашкелон, который находится на юге Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается, что за последние три часа ХАМАС сообщает об обстреле города в шестой раз.

Ранее сообщалось, что в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее король Иордании назвал условия для завершения арабо-израильского конфликта.

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