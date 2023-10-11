Израилю предсказали войну на пять фронтов

Специалисты ближневосточного центра Le Beck предсказали Израилю очень длительный военный конфликт на пять фронтов. Мнение экспертов о потенциальной угрозе приводит Bild.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Иран и его партнеры создали из проблемы Палестины опору своей идеологии, поэтому сейчас не могут просто оставаться в стороне. Эксперты указывают на нападения со стороны Ливана, кроме того, они призывают не списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена.

В статье указывается, что в Израиле воздерживается от обвинений Ирана, осознавая, что это еще больше может загнать его в угол и привести к многосторонней войне. Эксперты также добавили, что Иран уже показал, что может начать войну на несколько фронтов, но пока это маловероятно.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее были названы последствия возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.