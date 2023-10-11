В Израиле сообщили о запуске противотанковой ракеты из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что из Ливана в сторону ее военного поста был запущен противотанковый снаряд.

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск противотанковой ракеты из Ливана по военному посту, прилегающему к населенному пункту Араб Аль-Арамше на ливанской границе», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что танки Армии обороны Израиля атаковали расположенные на территории Ливана наблюдательные посты шиитского движения «Хезболла».

9 октября армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана. При этом ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.