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Дипломат РФ заявил об отсутствии у Запада доказательств поставок в Россию БПЛА из Ирана

Дипломат Воронцов: Западу пора прекратить спекуляции об иранских дронах в России

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов назвал спекуляциями заявления Запада о якобы имеющихся поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию и охарактеризовал все представленные доказательства как не заслуживающие доверия. Об этом со ссылкой на выступление дипломата на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению сообщает ТАСС.

По словам Воронцова, США и европейским странам давно пора прекратить спекуляции на тему иранских поставок дронов в Россию. Он подчеркнул, что до сих пор никто так и не представил убедительных материальных доказательств таких поставок. Он назвал распространяющиеся на Западе фотоизображения какой-то техники и обломков скомпилированными США, Великобританией и их «украинскими подопечными». Эти фотографии не имеют ни малейших признаков, указывающих на взаимосвязь с Ираном, и поэтому не могут служить доказательством никаких поставок.

Российский дипломат отметил, что подобные «информпродукты» не могут вызывать доверия. Воронцов подчеркнул, что установить происхождение и подлинность таких западных псевдодоказательств вообще невозможно.

Ранее обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона-камикадзе «Ланцет».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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