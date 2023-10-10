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Израильские танки атаковали наблюдательные посты «Хезболлы» в Ливане

Танки израильской армии обстреляли наблюдательные посты «Хезболлы» в Ливане

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Zachi Evenor/Wikimedia

Танки Армии обороны Израиля атаковали расположенные на территории Ливана наблюдательные посты шиитского движения «Хезболла». Об этом, ссылаясь на пресс-службу израильской армии, сообщает ТАСС.

Пресс-служба заявила, что в ответ на произведенные некоторое время назад с ливанской территории ракетные пуски израильские танки атаковали два наблюдательных поста группировки «Хезболла».

Ранее сообщалось, что военные Израиля открыли артиллерийский огонь в сторону Ливана. Таким образом Израиль отвечает на огонь с территории Ливана, пояснили в министерстве обороны страны.

9 октября армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана. При этом ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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