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Палестина обвинила Израиль в атаках с запрещенным белым фосфором

МИД Палестины обвинил армию Израиля в атаках с запрещенным белым фосфором

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Raneen Sawafta/Reuters

МИД Палестины в своем Twitter обвинил армию Израиля в атаках с запрещенным белым фосфором.

«Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в отель в городе Ашкелон на юге Израиля.

10 октября сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, несколько раз во вторник звучали в Ашкелоне. Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) накануне угрожали нанести ракетные удары по городу в 17:00 и призывали население эвакуироваться.

9 октября выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Ашкелоне. Пожар вспыхнул в двух квартирах после прямого попадания. Спасательные службы некоторое время выясняли, находились ли там жильцы.

Накануне бригады «Аль-Кассам» заявили о запуске ракетного залпа в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также о выпуске 100 ракет в направлении города Ашкелон.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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