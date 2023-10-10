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Сальдо сообщил, что ВСУ близки к провалу

Сальдо сообщил, что ВСУ близки к полной деморализации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины уже близки к полной деморализации. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

«Враг близок к надлому и полной деморализации. Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта», — сообщил Сальдо.

Он также отметил, что украинские боевики не пытаются скрывать свои удары по гражданской инфраструктуре.

Ранее Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова, произошедший утром в Новой Каховке, является терактом.

7 октября сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявлял, что в городе Новая Каховка Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль. В результате секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов попал в больницу в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в Одесской области на Украине поврежден объект припортовой инфраструктуры после ночных взрывов. По сообщению Вооруженных сил Украины (ВСУ), на юге Украины произошли взрывы и пожар.

Ранее в Белгородской области рассказали о новом обстреле ВСУ.

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