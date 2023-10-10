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На Украине двум экс-чиновникам предъявили обвинения из-за закупок обмундирования

Госбюро расследований Украины предъявило обвинения двум бывшим чиновникам МО

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Efrem Lukatsky/AP

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения бывшему замминистра обороны страны и руководителю одного из департаментов МО по причине некачественных закупок обмундирования почти на 7 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Telegram-канале.

«Закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен: ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему заместителю министра обороны и руководителю департамента», — уточнили в пресс-службе украинского ведомства.

В настоящий момент имена фигурантов следственных действий не раскрываются.

Известно, что общий объем незаконных сделок, которые заключались подозреваемыми, составляет более 38 млн долларов.

Выяснилось, что фигуранты нарушили процедуру закупки и контроля качества товара во время приобретения средств бронезащиты для нужд украинских военных.

До этого бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Украина не может вступить в ЕС из-за коррупции. Он объяснял, что Украина не соответствует критериям для вступления из-за серьезного уровня коррупции во всех слоях общества.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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