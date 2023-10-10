Еще один россиянин погиб в Израиле

Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле из-за обострения конфликта. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — рассказал он.

Фамилии и подробности посол не назвал. Викторов уточнил, что с родственниками погибших пока не связались.

До этого в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщали, что только один гражданин России числится погибшим в Израиле после начала обострения палестино-израильского конфликта.

В диппредставительстве заявили, что консульский отдел посольства выясняет все обстоятельства. Как указали в дипмиссии, в предоставленных Израилем списках пропавших без вести значатся четверо россиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.