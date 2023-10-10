Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еще один россиянин погиб в Израиле

Посол РФ Викторов подтвердил смерть двух россиян в Израиле из-за конфликта

close
100%
Twitter

Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле из-за обострения конфликта. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — рассказал он.

Фамилии и подробности посол не назвал. Викторов уточнил, что с родственниками погибших пока не связались.

До этого в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщали, что только один гражданин России числится погибшим в Израиле после начала обострения палестино-израильского конфликта.

В диппредставительстве заявили, что консульский отдел посольства выясняет все обстоятельства. Как указали в дипмиссии, в предоставленных Израилем списках пропавших без вести значатся четверо россиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий