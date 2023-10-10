В ЦАХАЛ назвали задачу израильской армии в борьбе с ХАМАС

Задача израильской армии сейчас состоит в том, чтобы гарантировать к концу конфликта отсутствие у радикального палестинского движения ХАМАС военного потенциала. Об этом представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил в интервью телеканалу CNN.

«Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто», — сказал военный.

По его словам, сейчас войска Израиля сосредотачиваются вдоль южной границы страны, готовятся к выполнению задач.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.