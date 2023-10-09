Лига арабских государств назвала причину насилия на Ближнем Востоке

Насилие на Ближнем Востоке является результатом невыполнения соответствующих резолюций ООН. Так считает генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, его цитирует ТАСС.

По словам главы ЛАГ, «круг насилия» на Ближнем Востоке — прямой результат провалов в реализации решений и резолюций Совбеза ООН.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.